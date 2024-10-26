Виталий Хоценко дал поручения по отопительному сезону в Омской области

Как сообщил губернатор, сейчас в Омске и районах области продолжается оценка готовности к отопительному периоду. Межведомственная комиссия, в состав которой входят представители прокуратуры и Ростехнадзора, проверила и признала готовыми к отопительному сезону 18 муниципалитетов, еще в 21 муниципалитете работа комиссии продолжается.