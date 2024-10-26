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Виталий Хоценко дал поручения по отопительному сезону в Омской области

В субботу, 26 октября 2024 года, состоялось оперативное совещание омского облправительства.

Источник: РИА "Новости"

С министрами, руководителями ведомств и главами муниципалитетов губернатор Виталий Хоценко обсудил вопрос прохождения отопительного сезона.

Отмечается, что для безаварийного прохождения осенне-зимнего периода муниципалитеты области и ресурсоснабжающие организации продолжают вести активную работу.

«Поставил задачу руководителю областной Госжилинспеции Александру Валерьяновичу Кирееву, чтобы управляющие компании ответственно относились и максимально оперативно реагировали на обращения, поступающие от жителей, связанные в первую очередь с теплоснабжением жилья».

заявил Виталий Хоценко

Как сообщил губернатор, сейчас в Омске и районах области продолжается оценка готовности к отопительному периоду. Межведомственная комиссия, в состав которой входят представители прокуратуры и Ростехнадзора, проверила и признала готовыми к отопительному сезону 18 муниципалитетов, еще в 21 муниципалитете работа комиссии продолжается.

«Особое внимание к этой работе буду требовать от мэра Омска Сергея Николаевича Шелеста и руководителя ТГК-11 Олега Михайловича Хилько», — отметил Виталий Хоценко.

Также министру энергетики и ЖКХ Владимиру Шнипко глава региона поручил контролировать обеспечение районов необходимыми запасами топлива.

ЖКХ