Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре

«Какие законы вступают в силу в ноябре. Начнет работать закон, направленный на совершенствование миграционной сферы. Изменения позволят исключить ошибки при регистрации иностранных граждан в госсистемах, выявлять и не допускать в страну тех, кто ранее нарушил наши законы», — написал Володин.
Он добавил, что с 7 ноября информацию, полученную в результате государственной геномной регистрации, разрешается использовать для установления личности иностранцев и лиц без гражданства. По его словам, предусматривается единообразный перевод фамилий и имен иностранцев и лиц без гражданства, правительство РФ получит право проводить эксперименты по апробации не предусмотренных законом правил въезда иностранцев в Россию.
Кроме того, с 1 ноября Роскомнадзор будет вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, что повысит безопасность в цифровой среде.
«Полномочия иноагентов в органах власти прекратят досрочно. Представлять жителей в органах публичной власти не могут те, кто работает не в интересах своей страны», — отметил председатель ГД.
Он предупредил, что истекает срок, в течение которого лица, которых приняли в российское гражданство до вступления в силу закона о присяге, должны ее принести, иначе такие лица считаются не приобретшими гражданства РФ, а решения об их приеме в гражданство РФ недействительными.
«Утверждать планы тушения природных пожаров будут региональные власти (за исключением земель лесного фонда, обороны и особо охраняемых природных территорий), а также проводить мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), ликвидации их последствий, спасению жизни и сохранению здоровья людей при ЧС», — написал Володин.
Кроме того, 7 ноября вступает в силу закон, позволяющий осуществлять госконтроль в области охраны и использования особо охраняемых природный территорий в режиме постоянного рейда для предупреждения, выявления и пресечения нарушений (например, замусоривания, использования открытого огня), что позволит инспекторам действовать оперативнее.