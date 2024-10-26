Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре

Он предупредил, что истекает срок, в течение которого лица, которых приняли в российское гражданство до вступления в силу закона о присяге, должны ее принести, иначе такие лица считаются не приобретшими гражданства РФ, а решения об их приеме в гражданство РФ недействительными.