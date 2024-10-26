Корабли ТОФ «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» вернулись во Владивосток

Большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» вернулись во Владивосток после почти пяти недель патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Совместное российско-китайское патрулирование началось 21 сентября, когда отряд кораблей ВМФ России и ВМС Китая выдвинулся от берегов столицы Приморья.
По сообщению Telegram-канала «Тихоокеанский флот», первый этап миссии прошел в Охотском море, где был организован военно-морской манёвр «Бэйбу/Взаимодействие — 2024». После учений корабли сформировали тактическую группу и приступили к патрулированию северных и западных вод Тихого океана, отрабатывая взаимодействие в реальных условиях.
Завершив патрулирование, экипажи российских судов нанесли деловой визит в китайский порт Циндао. За несколько дней стоянки российские моряки успели принять участие в культурных и спортивных мероприятиях, организованных для укрепления дружеских связей.
За время миссии, длившейся 34 дня, экипажи «Адмирала Пантелеева» и «Адмирала Трибуца» преодолели около 8 тысяч морских миль и выполнили десятки боевых задач, в том числе с применением артиллерийского, противолодочного и противовоздушного вооружения.