Корабли ТОФ «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» вернулись во Владивосток

По сообщению Telegram-канала «Тихоокеанский флот», первый этап миссии прошел в Охотском море, где был организован военно-морской манёвр «Бэйбу/Взаимодействие — 2024». После учений корабли сформировали тактическую группу и приступили к патрулированию северных и западных вод Тихого океана, отрабатывая взаимодействие в реальных условиях.