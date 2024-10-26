Комик Поперечный* уехал из России после начала СВО

«Судом установлено, что по поступившим в Минюст России из Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций сведениям следует, что Поперечный Данила Алексеевич*… уехал в связи с проведением СВО на Украине», — говорится в сообщении.
В июне Министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.
Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более $60 тысячи от иностранных организаций из США и Ирландии.
* Лицо, признанное иноагентом в России.