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Комик Поперечный* уехал из России после начала СВО

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Комик Данила Поперечный* уехал из России после начала СВО, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Судом установлено, что по поступившим в Минюст России из Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций сведениям следует, что Поперечный Данила Алексеевич*… уехал в связи с проведением СВО на Украине», — говорится в сообщении.

В июне Министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.

Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более $60 тысячи от иностранных организаций из США и Ирландии.

* Лицо, признанное иноагентом в России.