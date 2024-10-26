Комик Поперечный* уехал из России после начала СВО

«Судом установлено, что по поступившим в Минюст России из Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций сведениям следует, что Поперечный Данила Алексеевич*… уехал в связи с проведением СВО на Украине», — говорится в сообщении.