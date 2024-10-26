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Казахстан провел переговоры с Южной Кореей об участии в консорциуме по строительству АЭС

Создание такого консорциума сейчас изучают в Казахстане как одну из возможных моделей реализации проекта строительства АЭС.

АЛМАТЫ, 26 окт — Sputnik. Министр энергетики Казахстана Алмасдам Саткалиев, находясь с визитом в Южной Корее, обсудил с представителями корейских компаний возможное их участие в международном консорциуме, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что создание такого консорциума сейчас изучают в Казахстане как одну из возможных моделей реализации проекта строительства АЭС.

Саткалиев отметил, что окончательное решение по данному вопросу будет принято в 2025 году.

«Корейская сторона поздравила с успешным проведением референдума по вопросу строительства АЭС и выразила готовность оказать поддержку в проведении консультаций с корейскими компаниями по вопросу строительства АЭС в Казахстане», — говорится в сообщении.

По итогам переговоров с представителями компании «Doosan Enerbility» подписан меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики и «Doosan Enerbility».

В рамках документа стороны изучат возможность локализации производства энергетического оборудования корейской компании с подготовкой местного персонала, а также открытия представительства завода в городе Астана.

энергетика