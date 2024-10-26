Лукашенко обратился к австрийцам и сказал о военных альянсах и гонке вооружений

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу Австрии со словами о гонке вооружений и военных альянсах, сообщает пресс-служба президента.
Так, 26 октября Александр Лукашенко направил поздравление народу Австрии с национальным праздником. В Национальный день Австрийской республики глава Беларуси назвал судьбоносным решение о вечном нейтралитете Австрии, которое было принято 69 лет назад. Также он отметил, что это решение позволило австрийцам построить современное государство на принципах мирного сосуществования и добрососедства.
Здесь же Лукашенко сказал об общности белорусов и австрийцев, говоря о военных альянсах.
— Белорусы, как и австрийцы, знают истинную цену расширения военных альянсов, бесконтрольной гонки вооружений, которые привели к конфронтации и началу самого ужасного и опасного военного конфликта в двадцатом веке, — заметил он.
При этом Лукашенко указал, что-то же происходит и сегодня. Белорусский президент сказал, что Вторая мировая война принесла очень много страданий и жертв, и нельзя забывать о ее последствиях.
— Современным политикам и военным нужно знать историю, чтобы не повторить ошибок прошлого, — подчеркнул президент.
А еще Лукашенко напомнил, что в 2025 году «все люди доброй воли будут отмечать 80-летие Победы над нацизмом», и пригласил присоединиться к празднованию народ Австрии.
— Очень надеюсь, что вы также присоединитесь к празднованию этого важного события, — резюмировал он.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко делает все, чтобы белорусам не пришлось брать в руки оружие.
Также белорусский президент заявил, что вопрос вхождения Беларуси в состав России никогда не стоял.
Еще Лукашенко сказал, когда может быть освобождена Курская область России.