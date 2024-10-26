Лукашенко обратился к австрийцам и сказал о военных альянсах и гонке вооружений

Так, 26 октября Александр Лукашенко направил поздравление народу Австрии с национальным праздником. В Национальный день Австрийской республики глава Беларуси назвал судьбоносным решение о вечном нейтралитете Австрии, которое было принято 69 лет назад. Также он отметил, что это решение позволило австрийцам построить современное государство на принципах мирного сосуществования и добрососедства.