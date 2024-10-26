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На Западе раскрыли, на что Европа готова пойти ради конфликта на Украине

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. ЕС готов тратить миллиарды евро на конфликт на Украине, несмотря на гибель сотен тысяч украинцев, заявил экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х.

Источник: AP 2024

«ЕС все еще рад вливать миллиарды в прокси-войну США и НАТО на Украине, несмотря на то, что сотни тысяч украинцев из рабочего класса гибнут ни за что», — пожаловался политик.

Уоллес также посетовал, что ирландские депутаты Европейского парламента не высказались против финансовой поддержки Украины.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину.

В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

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