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На избирательном участке в Грузии произошла драка

ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. Грузинские оппозиционные телекомпании публикуют видеокадры драки на одном из избирательных участков в городе Зугдиди на западе страны в день парламентских выборов.

«Сторонник “Грузинской мечты” Георгий Джикия физически нападает на наблюдателей и членов избирательного округа», — сообщает телекомпания «ТВ Пирвели» и публикует видео.

ЦИК Грузии пока не комментировал ситуацию.

Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150.

Основная борьба развернется между правящей партией «Грузинская мечта», выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.

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