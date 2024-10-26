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ВВС Израиля за сутки атаковали более 70 объектов «Хезболлах»

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 октября. /ТАСС/. Израильские ВВС за минувшие сутки нанесли удары более чем по 70 объектам шиитской организации «Хезболлах» на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Источник: Reuters

Согласно ее заявлению, среди целей были позиции для запуска противотанковых ракет, командные пункты, склады с оружием, иные объекты военной инфраструктуры и отдельные вооруженные отряды радикалов.

В приграничных районах на юге Ливана продолжают действовать и сухопутные подразделения израильской армии. В течение прошедших суток они уничтожали объекты военной инфраструктуры и вели бои с отрядами «Хезболлах».

23 сентября Израиль начал операцию «Стрелы севера» против формирований «Хезболлах» в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам движения. Заявленная цель — создание безопасных условий в северных приграничных районах еврейского государства, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч жителей.

В результате одного из израильских ударов 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь «Хезболлах» Хасан Насрулла. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.