ВВС Израиля за сутки атаковали более 70 объектов «Хезболлах»

Согласно ее заявлению, среди целей были позиции для запуска противотанковых ракет, командные пункты, склады с оружием, иные объекты военной инфраструктуры и отдельные вооруженные отряды радикалов.
В приграничных районах на юге Ливана продолжают действовать и сухопутные подразделения израильской армии. В течение прошедших суток они уничтожали объекты военной инфраструктуры и вели бои с отрядами «Хезболлах».
23 сентября Израиль начал операцию «Стрелы севера» против формирований «Хезболлах» в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам движения. Заявленная цель — создание безопасных условий в северных приграничных районах еврейского государства, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч жителей.
В результате одного из израильских ударов 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь «Хезболлах» Хасан Насрулла. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.