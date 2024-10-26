Токаев поздравил президента Австрии с Днем Республики

В поздравительной телеграмме президент Казахстана отметил позитивную динамику сотрудничества между двумя странами, а также выразил уверенность в том, что совместными усилиями казахско-австрийское взаимодействие будет и впредь укрепляться во благо двух народов.
«Глава государства пожелал Александру Ван дер Беллену и народу Австрии благополучия и процветания», — сообщает пресс-служба Акорды.
25 октября 2024 года, президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага, приуроченной ко Дню Республики в Казахстане.