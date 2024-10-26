Bloomberg: Германия и Франция отказались от идеи обхода вето Венгрии по Украине

Премьер-министр Виктор Орбан уже несколько раз накладывал вето при принятии ЕС решений по Украине. В июле страны Европы не смогли договориться о разблокировке средств из EPF для компенсации затрат на поставки оружия Украине, поскольку Венгрия отказалась снять вето. В сентябре Financial Times сообщила, что ЕС ищет альтернативу на случай, если Венгрия наложит вето на предоставление гарантий США о заморозке российских активов в Европе. В Венгрии заявили, что этот вопрос придется решать после президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября.