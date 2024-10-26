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Bloomberg: Германия и Франция отказались от идеи обхода вето Венгрии по Украине

Несколько стран Евросоюза (ЕС), включая Германию и Францию, выразили обеспокоенность из-за идеи главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об обходе вето Венгрии по вопросу оказания военной помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По данным агентства, Европейская служба внешних связей предложила разрешить странам вносить добровольные взносы в Европейский фонд мира (EPF), который используется для финансирования военной помощи. Это позволило бы в будущем финансировать поставки Украине на основе согласия самих вкладчиков, а не единогласной поддержки.

Однако Франция и ФРГ опасаются, что это создаст прецедент, который поставит под угрозу идею использования европейского фонда «как инструмента внешней политики». Сейчас EPF полагается на обязательные взносы, основанные на «экономическом весе» каждого государства-члена, и требует единогласной поддержки всех стран ЕС.

Премьер-министр Виктор Орбан уже несколько раз накладывал вето при принятии ЕС решений по Украине. В июле страны Европы не смогли договориться о разблокировке средств из EPF для компенсации затрат на поставки оружия Украине, поскольку Венгрия отказалась снять вето. В сентябре Financial Times сообщила, что ЕС ищет альтернативу на случай, если Венгрия наложит вето на предоставление гарантий США о заморозке российских активов в Европе. В Венгрии заявили, что этот вопрос придется решать после президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября.

ЕС