Bloomberg: Германия и Франция отказались от идеи обхода вето Венгрии по Украине

По данным агентства, Европейская служба внешних связей предложила разрешить странам вносить добровольные взносы в Европейский фонд мира (EPF), который используется для финансирования военной помощи. Это позволило бы в будущем финансировать поставки Украине на основе согласия самих вкладчиков, а не единогласной поддержки.
Однако Франция и ФРГ опасаются, что это создаст прецедент, который поставит под угрозу идею использования европейского фонда «как инструмента внешней политики». Сейчас EPF полагается на обязательные взносы, основанные на «экономическом весе» каждого государства-члена, и требует единогласной поддержки всех стран ЕС.
Премьер-министр Виктор Орбан уже несколько раз накладывал вето при принятии ЕС решений по Украине. В июле страны Европы не смогли договориться о разблокировке средств из EPF для компенсации затрат на поставки оружия Украине, поскольку Венгрия отказалась снять вето. В сентябре Financial Times сообщила, что ЕС ищет альтернативу на случай, если Венгрия наложит вето на предоставление гарантий США о заморозке российских активов в Европе. В Венгрии заявили, что этот вопрос придется решать после президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября.