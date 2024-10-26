В правительстве Омской области состоялось крупное назначение

«Назначить Хафизова Андрея Сергеевича заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области 24 октября 2024 года сроком на один год, установив испытательный срок на один месяц», — говорится в тексте распоряжения.
Стоит добавить, что само Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области до сих пор не имеет руководителя.
Что касается Андрея Хафизова, то известно, что ранее он являлся директором ООО «Инфрагчп-А». Напомним, что эта компания носит статус концессионера для строительства Северного обхода.
Также стоит отметить, что Андрей Хафизов стал одним из победителей первого кадрового конкурса «Омская область: Продвижение», который проводился по инициативе губернатора Виталия Хоценко и был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным.