Инициативная группа Лукашенко подала документы в ЦИК

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Документы о регистрации инициативной группы по выдвижению Александра Лукашенко кандидатом в президенты поданы в ЦИК, сообщается в Telegram-канале Центризбиркома.
Инициативная группа граждан будет заниматься сбором подписей избирателей в поддержку выдвижения Лукашенко в президенты на предстоящих выборах в 2025 году.
Пока не уточняется, сколько граждан вошло в эту группу. Им предстоит собрать не менее 100 тысяч подписей для регистрации кандидата. Заявки по созданию таких групп ЦИК принимает до 1 ноября.