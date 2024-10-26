Токаев посетит Монголию

Президент Казахстана подчеркнул, что Монголия — один из важных партнеров страны в Азии, а государства связывают общие многовековые культурно-исторические корни и традиции. Тогда же Ухнаагийн Хурэлсух пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Монголию с государственным визитом. Президент Казахстана сообщил, что с благодарностью принимает данное приглашение. По его мнению, предстоящий визит может открыть новую страницу в летописи двусторонних отношений.