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Группа по выдвижению Лукашенко подала документы о регистрации в ЦИК

МИНСК, 26 окт — РИА Новости. Документы о регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом на предстоящих в январе президентских выборах поступили в Центризбирком, сообщил в субботу ЦИК республики в Telegram-канале.

Источник: Пресс-служба президента Республики Беларусь

«В ЦИК Беларуси представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом в президенты Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Не позднее 1 ноября 2024 года желающие выдвинуться кандидатами в президенты должны представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации инициативной группы по их выдвижению.

Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Выдвижение кандидата в президенты осуществляется гражданами путем сбора подписей избирателей в количестве не менее 100 тысяч.

Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно.

Лукашенко Александр