Алексей Беспрозванных поручил до конца ноября привести в порядок мост через реку Промысловую

В пятницу, 25 октября глава области Алексей Беспрозванных провел прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Жительница Славского района обратилась с просьбой привести в порядок мост через реку Промысловую в поселке Причалы. Здесь живут порядка 100 жителей. Переправа соединяет две части населенного пункта и находится в неудовлетворительном состоянии.
Сообщается, что для приведения моста к нормативам необходим ремонт с заменой покрытия. Администрацией муниципалитета подготовлен сметный расчет, стоимость работ составит около 600 тысяч рублей.
— Губернатор поручил выполнить работы до конца ноября, — говорится в отчете.
В ходе мероприятия обсуждались и другие инфраструктурные решения, которые улучшат качество жизни населения в муниципалитетах региона. Во время встречи речь шла и о повышении качества обслуживания многоквартирных домов в Калининграде.