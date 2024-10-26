Подведены итоги конституционного референдума в Молдове

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы (ЦИК) признала конституционный республиканский референдум состоявшимся и утвердила протокол о централизации результатов голосования на плебисците, который прошел 20 октября.
Так, на основании протокола подведения итогов голосования на референдуме, составленного и утвержденного окружными избирательными советами, Центризбирком установил явку на уровне 50,72%. При этом бюллетени для референдума получили 1 532 264 избирателя, в голосовании приняли участие 1 531 392 избирателя. Из общего числа 1 488 874 действительных голосов 749 719 человек проголосовали за вариант «Да», а 739 155 человек — за вариант «Нет».
Члены ЦИК также утвердили отчет об итогах организации и проведения референдума. В отчет включены вопросы, касающиеся нормативной базы, формирования избирательных округов, избирательных участков, иерархически нижестоящие избирательные органы.
Решения ЦИК об участии граждан в голосовании на республиканском конституционном референдуме от 20 октября 2024 года, протокол о подведении итогов голосования, а также отчет Комиссии об организации и проведении референдума будут быть переданы в Конституционный суд.
КС в течение 10 дней должен вынести постановление о подтверждении ли бо не подтверждении итогов плебисцита.