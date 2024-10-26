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ЦИК Казахстана и Грузии договорились о сотрудничестве

АЛМАТЫ, 26 окт — Sputnik. В ходе делового визита в Тбилиси представители Центральной избирательной комиссии Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве с коллегами из ЦИК Грузии, сообщает «24KZ».

Источник: Sputnik.kz

Отмечается, что документ — «важный шаг к укреплению партнерства между избирательными органами двух стран и возможность для обмена профессиональным опытом и лучшими практиками».

«С подписанием этого меморандума мы фактически повышаем уровень наших взаимоотношений. Новые знания мы будем применять в работе во время выборов. Опыт и новая информация также будут полезны для участия в различных международных мероприятиях», — цитирует канал Георгия Каландаришвили, председателя Центральной избирательной комиссии Грузии.

Отмечается, что предпосылки к будущему меморандуму были заложены на международной конференции в Астане еще в прошлом году. Подготовительная работа для соглашения заняла более полугода.

По словам председателя ЦИК Казахстана Нурлана Абдирова, меморандум в первую очередь откроет новые возможности для оптимизации избирательных процессов.

Это уже 14-й меморандум Центральной избирательной комиссии Казахстана. В этом году также планируется подписание подобного соглашения с Индией.