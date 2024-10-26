ЦИК Казахстана и Грузии договорились о сотрудничестве

«С подписанием этого меморандума мы фактически повышаем уровень наших взаимоотношений. Новые знания мы будем применять в работе во время выборов. Опыт и новая информация также будут полезны для участия в различных международных мероприятиях», — цитирует канал Георгия Каландаришвили, председателя Центральной избирательной комиссии Грузии.