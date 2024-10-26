Путин поблагодарил СР за вклад в работу Федерального Собрания

Президент добавил, что партия уделяет приоритетное внимание таким важным проблемам, как защита прав и интересов граждан, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения, повышение качества жизни людей, а также отметил «искреннее стремление к плодотворному взаимодействию с другими политическими партиями и общественными организациями для успешного решения масштабных, действительно общенациональных задач, стоящих перед страной».