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Путин поблагодарил СР за вклад в работу Федерального Собрания

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям XIV съезда Социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», отметив ее конструктивный вклад в работу Федерального Собрания, региональных парламентов и органов муниципального самоуправления.

Источник: © РИА Новости

«Приветствую делегатов и гостей XIV съезда Социалистической политической партии “Справедливая Россия — Патриоты — За правду”. C первых дней создания ваша партия занимает твёрдую патриотическую позицию, последовательно отстаивает базовые ценности социальной справедливости. Богатый опыт участия в избирательных кампаниях разного уровня убедительно демонстрирует высокое доверие избирателей к депутатскому корпусу партии. Ее представители вносят конструктивный вклад в работу Федерального Собрания, региональных парламентов и органов муниципального самоуправления», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент добавил, что партия уделяет приоритетное внимание таким важным проблемам, как защита прав и интересов граждан, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения, повышение качества жизни людей, а также отметил «искреннее стремление к плодотворному взаимодействию с другими политическими партиями и общественными организациями для успешного решения масштабных, действительно общенациональных задач, стоящих перед страной».

Путин Владимир