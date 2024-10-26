Лукашенко не сомневается, что кампания по выборам в Беларуси пройдет хорошо

«Хорошо пройдут (выборы. — Прим. БЕЛТА). Я в этом нисколько не сомневаюсь. Да, наверное, ты и сам не сомневаешься, что мы справимся в этой сложной ситуации — разобраться с этими политическими вопросами», — сказал глава государства.



Как сообщалось БЕЛТА, 26 октября в ЦИК представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом в Президенты Беларуси.



Ранее в интервью «Известиям» Александр Лукашенко также заявил, что в Беларуси готовы к выборам и готовы ответить на любые провокации.



«Мы не исключаем, что могут быть какие-то инсинуации, провокации и так далее. Но вот этого (как в 2020-м. — Прим. БЕЛТА) больше не будет. Мы этого не допустим, потому что мы знаем, кто это делает. Недавно, спасибо Майку Помпео, с которым мы встречались (бывший директор ЦРУ, а потом руководитель Госдепа), он был в Беларуси. Потом с Вованом и Лексусом вашими (российские пранкеры. — Прим. БЕЛТА) он заявил: “Да, у нас в Беларуси не получилась цветная революция”, — сказал глава государства.



“Ну какие еще доказательства нужны, что в наши выборы вмешались и хотели перевернуть страну? Я как Президент вынужден был ее защищать, и я ее защищал. И мы ее защитили. Поэтому мы готовы к выборам и готовы ответить на любые провокации”, — подчеркнул Александр Лукашенко.



Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.