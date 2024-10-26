Румыния открыла в Молдавии новый памятник солдатам диктатора Антонеску

Хотя в 2005 году под давлением международной общественности власти Румынии принесли извинения за преступления, совершенные нацистами и их румынскими пособниками, многие молдавские политики и историки предпочитают замалчивать их. Это отразилось и на преподавании в школах, где в новых учебниках истории, по сути, оправдывают политику румынского оккупационного режима на молдавской земле. В частности, нынешний президент Молдавии Майя Санду, выступая на одном из телеканалов, назвала Антонеску «исторической личностью, о которой можно сказать и хорошее, и плохое», что вызвало осуждение со стороны еврейской общины страны.