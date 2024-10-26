Румыния открыла в Молдавии новый памятник солдатам диктатора Антонеску

КИШИНЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Посольство Румынии открыло в приграничном населенном пункте Саратены Леовского района Молдавии новый памятник солдатам диктатора Иона Антонеску, которые погибли в этом районе на границах СССР в 1941 году. Как сообщает Radio Chisinau, в торжественной церемонии принял участие председатель районного совета Леова Николай Попа, а также подчиняющиеся румынской церкви священники.
В селе был открыт памятный крест и благоустроены могилы на месте гибели 12 солдат. Как утверждал на церемонии советник посольства Румынии Овидиу Нафтанаилэ, эти военные «героически» отдали свои жизни за «святые идеалы свободы». Он призвал к восстановлению подобных захоронений в Молдавии. В своем выступлении председатель районного совета Леова указал на важность подобных мероприятий для сохранения памяти и отметил «смелость» организаторов.
Председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович подверг критике организаторов за «героизацию нацизма». По его словам, такие мероприятия возможны в настоящее время только с одобрения президента страны Майи Санду. Он обратил внимание, что торжественное открытие прошло с участием почетного караула Министерства обороны Молдавии, которое отказывает в воздаянии воинских почестей в мероприятиях по увековечиванию памяти освобождавших республику от фашизма советских солдат.
По данным молдавского Агентства военной науки и памяти, в 2024 году подобные памятники были благоустроены в населенных пунктах Сэрэтень, Филипень и Опачи.
Преступления фашистов
В годы Великой Отечественной войны оккупированная Молдавия, а также часть территории Украины между реками Днестр и Южный Буг, куда входило Приднестровье, были переданы Германией под управление союзной ей Румынии. По данным историков, за годы войны здесь было убито или насильно депортировано до 300 тыс. евреев, около 50 тыс. цыган, представителей других национальностей. В последнее время опубликованы свидетельства очевидцев, что, кроме румынских военных, в них принимали участие и добровольцы из числа местного населения.
Хотя в 2005 году под давлением международной общественности власти Румынии принесли извинения за преступления, совершенные нацистами и их румынскими пособниками, многие молдавские политики и историки предпочитают замалчивать их. Это отразилось и на преподавании в школах, где в новых учебниках истории, по сути, оправдывают политику румынского оккупационного режима на молдавской земле. В частности, нынешний президент Молдавии Майя Санду, выступая на одном из телеканалов, назвала Антонеску «исторической личностью, о которой можно сказать и хорошее, и плохое», что вызвало осуждение со стороны еврейской общины страны.
При этом в 2016 году парламент Молдавии одобрил Декларацию о признании окончательного доклада Международной комиссии под председательством Эли Визеля об изучении Холокоста. Годом ранее законодатели утвердили 27 января днем памяти жертв этой трагедии.