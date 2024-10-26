Лукашенко: «план победы» Зеленского не соответствует ситуации на фронте

Он отметил, что Россия медленно, но наступает на основных направлениях в Украине, а часть украинских подразделений уже вытеснена с захваченной ими территории Курской области.



«Россияне треть захваченной территории освободили, — констатировал Президент. — На сегодняшний день, может, и больше. Но самое главное, в Курской области россияне научились с ними воевать, ведь они зашли группами: диверсионно-разведывательными группами, потом другие подразделения, группами тактических батальонов. Это было несколько неожиданно для россиян в целом и, в частности, война этими группами — партизанские действия украинцев. Россияне быстро адаптировались к этому и начали вытеснять украинцев».



Российские военные заявляют, что к концу декабря они могут освободить всю территорию Курской области. А значит, эта операция станет для Украины провалом, заявил глава государства. Россияне успешно наступают и в Донецкой области.



«И вот мирный план Владимира Александровича Зеленского и то, что происходит на фронте и в Курской области, не коррелируются. “План победы” его называют. Странное название: тут уже не до победы, дай бог остановиться», — подчеркнул Александр Лукашенко.