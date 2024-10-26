В России в ноябре вступают в силу новые законы

Роскомнадзор начнёт вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков. Чтобы попасть в реестр, блогеры и владельцы каналов должны предоставить сведения о себе и не распространять запрещённую информацию. Это повысит безопасность в цифровой среде. Владельцы страниц в социальных сетях наряду со СМИ должны нести ответственность за достоверность информации, которую они распространяют.