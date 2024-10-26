В России в ноябре вступают в силу новые законы

Мигранты — под особым контролем.
Так, начнет работать закон, направленный на совершенствование миграционной сферы. Изменения позволят исключить ошибки при регистрации иностранных граждан в госсистемах, выявлять и не допускать в страну тех, кто ранее уже нарушал законы РФ.
Например, с 7 ноября, ужесточат правила въезда иностранцев. Информацию, полученную при геномной регистрации, можно будет использовать для установления личности мигранта и лиц без гражданства. Предусматривается единообразный перевод имен и фамилий. Также правительство получит право апробации не предусмотренных законом правил въезда в Россию.
С 21 ноября решение о приеме в гражданство РФ станет недействительным без присяги.
Блогеров проконтролирует Роскомнадзор.
Роскомнадзор начнёт вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков. Чтобы попасть в реестр, блогеры и владельцы каналов должны предоставить сведения о себе и не распространять запрещённую информацию. Это повысит безопасность в цифровой среде. Владельцы страниц в социальных сетях наряду со СМИ должны нести ответственность за достоверность информации, которую они распространяют.
Также владельцев мессенджеров обяжут не допускать пользователем анонимных сообщений и звонков без его согласия. Эта мера направлена на борьбу с мошенниками.
Иноагенты лишатся полномочий в органах власти.
С 11 ноября в России досрочно прекращаются полномочия граждан, которые замещают должности в органах публичной власти и по состоянию на 15 мая 2024 года включены в реестр иностранных агентов и сохранили этот статус.
Таким образом, те, кто работает не в интересах своей страны, не смогут представлять жителей в органах публичной власти.
Борьба с пожарами — ответственность регионов.
С 26 ноября утверждать план тушения природных пожаров буду региональные власти (за исключением лесного фонда, обороны и особо охраняемых территорий), а также проводить мероприятия по предупреждению ЧС, ликвидации их последствий, спасению и сохранению здоровья людей при ЧС.
В ООПТ рейды будут чаще.
С 7 ноября инспекторы получат возможность постоянно проводить рейды в особо охраняемых природных территориях для постоянного предупреждения, выявления и пресечения нарушений, к примеру, замусоривания или использования открытого огня. Благодаря нововведению инспекторы смогут действовать оперативнее.
Ранее «Башинформ» публиковал подборку главных законов, которые подписал президент России Владимир Путин.