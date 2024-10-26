Что происходит после ввода войск России на Украину. День 976-й

11:25. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на субботу ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения.
11:24. Обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию — «грязные маневры» США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине, заявил первый секретарь миссии Северной Кореи при ООН Ил Ха Ким.
11:23. Российская ПВО утром сбила два БПЛА над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ.
11:19. Минобороны сообщило, что в ночь на 26 октября над российскими регионами было уничтожено 17 беспилотников. Над Брянской областью — восемь беспилотников, над Белгородской — четыре, Курской — три, Орловской — два.
11:19. Российский Красный Крест (РКК) получил 5,6 тыс. заявок на поиск пропавших без вести в Курской области, заявил председатель РКК Павел Савчук. По его словам, найдены 1088 человек. Он уточнил, что при поиске РКК сверяется с пунктами временного размещения, с другими НКО и с медорганизациями.
11:19. Судебные приставы наложили арест на имущество сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на базу данных ФССП. Согласно ей, исполнительное производство возбудили в январе. Им занимается особый отдел в ФССП — главное межрегиональное управление службы. На какие конкретно объекты наложен арест, не уточняется.
11:19. Несколько стран Евросоюза (ЕС), включая Германию и Францию, выразили обеспокоенность из-за идеи главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об обходе вето Венгрии по вопросу оказания военной помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, странам ЕС было предложено вносить добровольные взносы в Европейский фонд мира (EPF), который используется для финансирования военной помощи. Это позволило бы в будущем финансировать поставки Украине на основе согласия самих вкладчиков, а не единогласной поддержки.
11:18. Министры финансов стран G7 опубликовали заявление о деталях предоставления Украине кредита на $50 млрд, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Предполагается, что выплаты начнутся в декабре 2024 года. Все средства будут переведены до конца 2027 года.