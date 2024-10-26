Что происходит после ввода войск России на Украину. День 976-й

11:19. Несколько стран Евросоюза (ЕС), включая Германию и Францию, выразили обеспокоенность из-за идеи главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об обходе вето Венгрии по вопросу оказания военной помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, странам ЕС было предложено вносить добровольные взносы в Европейский фонд мира (EPF), который используется для финансирования военной помощи. Это позволило бы в будущем финансировать поставки Украине на основе согласия самих вкладчиков, а не единогласной поддержки.