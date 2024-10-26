Миссии наблюдателей посетили Центризбирком Узбекистана — подробности

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) состоялись встречи с участием членов миссий наблюдателей от международных организаций и представителей избирательных органов зарубежных стран. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
Так, председатель комиссии Зайниддин Низамходжаев встретился с представителями делегации наблюдателей во главе с Координатором группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ — заместителем председателя Комитета Жогорку Кенеша Кыргызстана Т. Масабировым, зампредом Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре И. Умахановым, Генсеком СНГ С. Лебедевым, Председателем Избиркома Мальдивской Республики Фувад Тауфиком, Координатором делегации ПА тюркских государств Осман Местен, Председателем ЦИК Малайзии Рамлан Бин Харун.
Основными темами встреч стали вопросы, связанные с подготовкой и проведением выборов в представительные органы государственной власти страны.
Говорилось в частности о внедрении в национальную избирательную практику электронной информационной системы «E-Saylov», ее преимуществах и возможностях, повышении знаний и навыков участников выборов всех уровней в соответствии с Концепцией повышения квалификации членов избирательной комиссии.
В ходе беседы международные наблюдатели подчеркнули, что подготовка к выборам организована на основе демократических принципов, в полном соответствии с международными нормами и стандартами, а также приняты все необходимые меры для обеспечения свободного и безопасного голосования граждан.
«Центральная избирательная комиссия на высоком уровне провела организационно-правовую работу по подготовке и проведению предстоящих выборов. Также важное значение имеет запуск интерактивного портала “E-saylov”, посредством которого политические партии имеют возможность оперативно работать с избирательными комиссиями по проверке соответствия кандидатов требованиям законодательства». — отметил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Необходимо отметить, что представители миссий наблюдателей и делегаций международных организаций наблюдают за процессами подготовки и проведения выборов как на долгосрочной основе, так и в качестве краткосрочных наблюдателей.
В ходе визита миссия посетила ряд избирательных участков по республике, успела ознакомиться и с ходом досрочного голосования, и по результатам наблюдений планирует дать соответствующие заключения и рекомендации, добавили в пресс-службе.