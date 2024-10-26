ЦИК Грузии сообщил о вмешательстве в работу комиссий на выборах в парламент

«Процесс в основном проходит в спокойной обстановке, в определенных случаях фиксируются факты вмешательства в работу членов комиссии, следовательно, еще раз призываем партии, наблюдателей и представителей СМИ соблюдать законодательство», — заявила Иоселиани.
По ее словам, распространилась информация, что якобы зафиксирован факт передачи двух бюллетеней для одного избирателя, что технически невозможно, так как аппарат по подсчетам голосов не может принять два бюллетеня от одного лица.
Иоселиани добавила, что зафиксирован факт, когда один из политических субъектов сделал снимок бюллетеня и распространил его, что также запрещено.
Комментируя то, что грузинские оппозиционные телекомпании распространили видео драки на одном из участков в городе Зугдиди, Иоселиани еще раз призвала всех граждан, в основном наблюдателей, не вмешиваться в избирательный процесс, а наоборот, содействовать работе избирательной администрации и дать возможность гражданам сделать выбор в спокойной обстановке.
Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией «Грузинская мечта», выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.