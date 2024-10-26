Гафаров: На подготовку Казани к саммиту БРИКС потратили порядка 25 млрд рублей

Деньги ушли на строительство детского парка на набережной реки Казанки и ремонт сетей освещения по маршрутам саммита. Также к мероприятию починили остановочные павильоны, фасады домов, дороги, надземные и подземные пешеходные переходы, а также поставили ограждения.
Спикер уточнил, что это не окончательные цифры, так как в подготовительные работы вкладывали деньги и частные инвесторы. На их средства (около 1 млрд рублей) ремонтировали отели, где принимали глав государств и других членов делегаций.