Группировка войск «Центр» за сутки отразила шесть контратак ВСУ

По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Берестки и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики.