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Группировка войск «Центр» за сутки отразила шесть контратак ВСУ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Центр» за сутки отразили шесть контратак ВСУ, противник потерял до 545 военнослужащих и две боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Берестки и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики.

«Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 545 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубицу “Мста-Б”, 152-мм орудие Д-20 и 100-мм противотанковую пушку “Рапира”, — говорится в сводке министерства.