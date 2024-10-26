ВС России поразили украинские военные аэродромы

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах», — сказано в сообщении.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 329 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18 877 танков и других боевых бронированных машин, 1480 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 773 орудия полевой артиллерии и минометов, 27 624 единицы специальной военной автомобильной техники.