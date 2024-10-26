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Лукашенко дал прогноз на выборы президента в Беларуси: «Хорошо пройдут»

Лукашенко уверен, что избирательная кампания пройдет хорошо в Беларуси.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко не сомневается, что кампания по выборам в Беларуси пройдет хорошо, сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Об этом белорусский президент сказал на полях саммита БРИКС в Казани, отвечая на вопрос российского журналиста Павла Зарубина.

В частности, Лукашенко заявил, что не сомневается в том, что в 2025 году выборы в Беларуси пройдут хорошо, выразив уверенность в том, что белорусским властям удастся справиться с данными политическими вопросами.

— Хорошо пройдут (выборы. — Прим.). Я в этом нисколько не сомневаюсь. Да, наверное, ты и сам не сомневаешься, что мы справимся в этой сложной ситуации — разобраться с этими политическими вопросами, — ответил президент на вопрос журналиста.

До этого в Кремле заявили, что Беларусь учла попытки вмешательства в выборы в 2020 году.

Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о решении баллотироваться на пост президента в 2025 году. А инициативная группа Лукашенко уже подала документы на регистрацию в ЦИК.

Накануне в Кремле заявили, что все в России поддержат Лукашенко на выборах президента Беларуси.

Тем временем Александр Лукашенко обратился к австрийцам и сказал о военных альянсах и гонке вооружений.