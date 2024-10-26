Лукашенко дал прогноз на выборы президента в Беларуси: «Хорошо пройдут»

— Хорошо пройдут (выборы. — Прим.). Я в этом нисколько не сомневаюсь. Да, наверное, ты и сам не сомневаешься, что мы справимся в этой сложной ситуации — разобраться с этими политическими вопросами, — ответил президент на вопрос журналиста.