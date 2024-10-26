В Казахстане усовершенствуют господдержку бизнеса

Ключевая задача — цифровизация методологии категоризации субъектов предпринимательства, имеющих приоритетный доступ к госзакупкам и мерам господдержки. При этом необходимо закрепить встречные обязательства субъектов предпринимательства, получающих государственную поддержку. Во главу угла ставится качество продукции, локализация производства в стране и доля казахстанского содержания, а также нацеленность на дальнейший вклад предприятия в социально-экономическое развитие региона и страны. Цифровой формат позволит устранить коррупционные риски и влияние человеческого фактора.