Лукашенко: Беларусь будет способствовать обмену пленными между Украиной и РФ

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Белорусская сторона продолжит принимать участие в организации обмена телами и пленными между Украиной и РФ, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани.
Он сообщил, что Минск и Киев сохранили сопредельные контакты, а также указал, что в СМИ периодически появляется информация о посредничестве ОАЭ в обмене, но сам процесс организован непосредственно при участии Беларуси.
«Это все происходит на нашей территории. Это все происходит нашими руками», — сказал глава государства в интервью журналистам «Центрального телевидения» на НТВ, фрагменты которого приводит БелТА.
Белорусский лидер напомнил, что последние такие обмены состоялись совсем недавно, Беларусь готова и дальше способствовать данному процессу, если этого захотят Москва и Киев.
«То есть у украинской стороны нет отторжения к тому, что они будут работать с нами и практически на нашей территории. Мы эту гуманитарную миссию выполняем и будем выполнять, в том числе и по детям — уполномоченный их, уполномоченный ваш по правам ребенка, наш уполномоченный и депутаты нашего парламента в это вовлечены. Я это поддерживаю», — подчеркнул белорусский лидер.
У белорусской стороны, обратил внимание Лукашенко, нормальные контакты с украинцами, которые могут при необходимости задать вопросы Беларуси или передать свои вопросы России через белорусскую сторону.
На соответствующие контакты, указал президент, уполномочены некоторые депутаты, дипломаты и военные.