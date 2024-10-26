Лукашенко планирует способствовать обмену пленными между Россией и Украиной

«И дальше, если россияне этого захотят — украинцы хотят, — мы будем способствовать этому процессу. То есть у украинской стороны нет отторжения к тому, что они будут работать с нами и практически на нашей территории. Мы эту гуманитарную миссию выполняем и будем выполнять, в том числе и по детям — уполномоченный их, уполномоченный ваш по правам ребенка, наш уполномоченный и депутаты нашего парламента в это вовлечены. Я это поддерживаю», — сказал белорусский лидер в интервью НТВ, которое дал на полях саммита БРИКС в Казани.