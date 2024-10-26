Лукашенко планирует способствовать обмену пленными между Россией и Украиной

МИНСК, 26 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит участвовать в организации обмена телами и пленными между Россией и Украиной. Слова президента приводит агентство Белта.
«И дальше, если россияне этого захотят — украинцы хотят, — мы будем способствовать этому процессу. То есть у украинской стороны нет отторжения к тому, что они будут работать с нами и практически на нашей территории. Мы эту гуманитарную миссию выполняем и будем выполнять, в том числе и по детям — уполномоченный их, уполномоченный ваш по правам ребенка, наш уполномоченный и депутаты нашего парламента в это вовлечены. Я это поддерживаю», — сказал белорусский лидер в интервью НТВ, которое дал на полях саммита БРИКС в Казани.
Президент пояснил, что в СМИ мелькают новости о посредничестве ОАЭ в обмене телами и военнопленными между Россией и Украиной, но сам процесс организован при непосредственном участии белорусов. «Это все происходит на нашей территории. Это все происходит нашими руками», — сказал глава государства. Он напомнил, что последние такие обмены состоялись буквально недавно.
«Поэтому у нас нормальные с ними (украинцами — ред.) контакты, мы можем передать им любой сигнал. Если у них есть вопросы, они могут их задать нам и могут через нас передать какие-то вопросы Российской Федерации, прежде всего военным. Если есть такие вопросы, мы передаем сразу же», — добавил Лукашенко.
На соответствующие контакты, по его словам, уполномочены некоторые депутаты, дипломаты и военные. «Все, на что украинцы согласны», — сказал президент.