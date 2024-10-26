Лукашенко назвал «план победы» Зеленского несоответствующим ситуации на фронте

При этом Лукашенко обратил внимание на выработавшийся нарратив о том, что мир в Украине зависит от США и Европы. Мол, если захочет коллективный Запад, то мир будет, а если нет, то не будет. Однако белорусский президент отметил, что в последнее время, как он считает, ситуация изменилась.