Лукашенко назвал «план победы» Зеленского несоответствующим ситуации на фронте

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «план победы» президента Украины Владимира Зеленского не соответствует ситуации на фронте, передает телеграм-канал «Пул Первого». Об этом белорусский лидер сказал на полях саммита БРИКС в Казани в интервью НТВ.
При этом Лукашенко обратил внимание на выработавшийся нарратив о том, что мир в Украине зависит от США и Европы. Мол, если захочет коллективный Запад, то мир будет, а если нет, то не будет. Однако белорусский президент отметил, что в последнее время, как он считает, ситуация изменилась.
— Американцы, видя ситуацию на фронте и в Курской области, и особенно европейцы, мира хотят больше, чем сам Зеленский, — уверен он.
Лукашенко сказал, что Зеленский «больше всего сейчас упирается», предлагает различные форматы и разные планы мирных переговоров, однако они более похожи на лозунги. Здесь же Лукашенко сказал о расхождении так называемого «плана победы» Зеленского и ситуации на фронте.
— Эти предложения, самое главное, сегодня не соответствуют тому, что происходит на земле, — отметил он.
Также Лукашенко сообщил, что Россия медленно наступает на основных направлениях в Украине, сказал, что часть украинских подразделений уже вытеснена с территории Курской области.
— Россияне треть захваченной территории освободили, — констатировал он, добавляя, что может и больше на сегодняшний день.
Еще белорусский президент обратил внимание на то, что самым главным является то, что в Курскую область ВСУ зашли группами: диверсионно-разведывательные группы, потом другие подразделения, группы тактических батальонов. Что стало несколько неожиданным для россиян, однако они быстро адаптировались к этому и начали вытеснять украинцев.
Лукашенко также указал на то, что по заявлению российских военных к концу декабря может быть освобождена вся территория Курской области. И эта операция станет для Украины провалом, при этом россияне успешно наступают и в Донецкой области.
— И вот мирный план Владимира Александровича Зеленского и то, что происходит на фронте и в Курской области, не коррелируются. «План победы» его называют. Странное название: тут уже не до победы, дай бог остановиться, — резюмировал президент.
До этого президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, когда может быть освобождена Курская область России.
Также глава республики прогноз на выборы президента в Беларуси: «Хорошо пройдут». До этого в Кремле заявили, что Беларусь учла попытки вмешательства в выборы в 2020 году. И в Кремле заявили, что все в России поддержат Лукашенко на выборах президента Беларуси.
Еще белорусский президент обратился к австрийцам и сказал о военных альянсах и гонке вооружений.