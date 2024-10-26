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В каком случае беспилотники не надо регистрировать в Беларуси — в закон внесли изменения

Правительство Беларуси своим постановлением изменило порядок государственного учета и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов.

Документ официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, после чего вступает в силу.

«Государственному учету гражданского БЛА не подлежат гражданские БЛА, которые находятся на государственном учете или эквивалентной ему процедуре в другом государстве», — в частности, сказано в постановлении.

В предыдущей редакции положения, регулирующей госучет беспилотников, говорилось, что он недействителен, если БЛА не снят с регистрации в другой стране.

Новая версия положения также устанавливает, что постановка на государственный учет гражданских БЛА осуществляется Департаментом по авиации на безвозмездной основе, т.е. бесплатно.

Напомним, согласно указу № 297 в Беларуси введен запрет для физических лиц на ввоз на территорию страны, хранение, оборот и эксплуатацию беспилотников, авиационных моделей и запасных частей к ним. ИП и юрлицам это разрешено, но требуется постановка таких аппаратов на учет.