Текслер раскритиковал местные власти после трагических событий в Коркино

В Коркино после похорон зверски убитой Елены Сарафановой (Манжосовой) губернатор Алексей Текслер провел оперативное совещание. Он поручил оказать поддержку семье погибшей и провести проверку по жалобам местных жителей на проживающих в Коркино цыган. Кроме того, Текслер раскритиковал территориальные органы власти, которые, по его мнению, вовремя не заметили и не купировали назревающий конфликт, передает корреспондент chel.aif.ru.
По словам Алексея Текслера, после убийства женщины в Коркино вылилось наружу накопившееся у горожан напряжение по отношению к местным цыганам.
«Мы слышим про криминализацию мест, где компактно проживают цыгане. Об этом говорят люди, тема, безусловно, не новая, не только для Челябинской области. Но рвется, что называется, там, где тонко, значит, у нас тонко. Необходимо тщательно разобраться с этим, и, если есть те, кто нарушает закон, если есть те, кто это покрывает, то нужно реагировать, если понадобится, то реагировать жестко», — цитирует главу региона пресс-служба регионального правительства.
Губернатор поручил провести рейды, выяснить источники доходов, на которые живут члены цыганской общины, и проверить их на причастность к правонарушениям, о которых говорят коркинцы. Среди претензий горожан к цыганам Текслер также отметил хамское поведение некоторых представителей общины.
«Все это вызывает раздражение в обществе, отдельные личности называют себя баронами, еще как-то выделяют себя, вызывающе ведут. Все они после этого должны задуматься, изменить поведение. У нас баронов нет, у нас все равны перед законом и обществом», — подчеркнул губернатор.
По мнению главы региона, власти (в первую очередь местные, но также профильные структуры областного правительства и правоохранительные органы) «откровенно проморгали конфликт с национальным оттенком».
«Вы-то видели проблему, вы с ней работали. Где профилактика? Где конкретные действия?» — обратился Текслер к представителям администрации Коркинского муниципального округа.
Также во время совещания он сообщил, что взял под личный контроль оказание помощи семье Елены Манжосовой.
«Поручаю министерству социальных отношений, коркинской администрации быть постоянно в контакте с семьей, оказывать всю необходимую помощь», — сказал губернатор.