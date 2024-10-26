Путин рассказал о помощи «Абилимпикс» при социальной адаптации граждан

«За прошедшее десятилетие движение “Абилимпикс” завоевало признание в нашей стране и авторитет у экспертов и работодателей, внесло поистине уникальный вклад в решение таких важных проблем, как формирование доступной среды, комплексная реабилитация и социальная адаптация людей с ограничениями по здоровью. А главное, участие в ваших востребованных проектах помогло им начать свой профессиональный путь, получить новые навыки и компетенции», — говорится в сообщении.