Путин рассказал о помощи «Абилимпикс» при социальной адаптации граждан

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Движение для людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс» внесло уникальный вклад в решение проблем формирования доступной среды, комплексной реабилитации и социальной адаптации лиц с ограничениями по здоровью. Это отметил президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам и гостям национального чемпионата «Абилимпикс».
«За прошедшее десятилетие движение “Абилимпикс” завоевало признание в нашей стране и авторитет у экспертов и работодателей, внесло поистине уникальный вклад в решение таких важных проблем, как формирование доступной среды, комплексная реабилитация и социальная адаптация людей с ограничениями по здоровью. А главное, участие в ваших востребованных проектах помогло им начать свой профессиональный путь, получить новые навыки и компетенции», — говорится в сообщении.
На региональных и отборочных этапах участники чемпионата продемонстрировали высокую квалификацию и мастерство, отметил президент, а также в преддверии заключительных стартов пожелал им победного настроя.
Глава государства выразил уверенность, что в ходе чемпионата участники смогут ярко заявить о себе, приобрести опыт, который обязательно пригодится и в работе, и в жизни.