Экс-премьер Молдавии опроверг угрозы Санду о прекращении пути в ЕС

КИШИНЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Бывший премьер, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Молдавии Владимир Филат опроверг угрозы активистов правящей Партии действия и солидарности (ПДС), которые пугают людей угрозами войны и отказом от вступления в ЕС, если Майя Санду не будет переизбрана в предстоящем 3 ноября втором туре выборов президента. Он напомнил, что ее противник Александр Стояногло внес весомый вклад в интеграцию Молдавии в европейский блок.
«Стояногло был не только членом межинституциональной группы между правительством и парламентом, как глава парламентской комиссии по безопасности, но и был главным докладчиком в парламенте, в первую очередь, по пакету условий для либерализации визового режима с ЕС», — сказал в эфире телеканала «Унимедия» Филат, который дал старт политической карьере Санду, назначив ее министром в свой кабинет. Он добавил, что сторонники Санду, пугая избирателей, опровергают сами себя.
«Я попробую сказать словами ПДС: “Как только пройдет референдум, независимо, кто придет к власти, он будет обязан соблюдать Конституцию и не отклоняться от европейского курса. Это цель референдума, он не про Майю Санду и не про ПДС”. Правильно? Правильно. Референдум прошел? Прошел. Поэтому теперь я не хочу слышать, что если придет кто-то другой на пост президента, он повлияет на европейский курс», — сказал Филат. По его мнению, «войной — не играют». «Использовав один раз слово “мир” и сто раз слово “война”, Санду стерла восприятие мира» — добавил экс-премьер.