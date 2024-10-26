Экс-премьер Молдавии опроверг угрозы Санду о прекращении пути в ЕС

«Я попробую сказать словами ПДС: “Как только пройдет референдум, независимо, кто придет к власти, он будет обязан соблюдать Конституцию и не отклоняться от европейского курса. Это цель референдума, он не про Майю Санду и не про ПДС”. Правильно? Правильно. Референдум прошел? Прошел. Поэтому теперь я не хочу слышать, что если придет кто-то другой на пост президента, он повлияет на европейский курс», — сказал Филат. По его мнению, «войной — не играют». «Использовав один раз слово “мир” и сто раз слово “война”, Санду стерла восприятие мира» — добавил экс-премьер.