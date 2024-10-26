СМИ: в Эстонии опубликовали проект об ограничении участия россиян в выборах

Как пишет телерадиокомпания со ссылкой на документ, в законопроекте говорится, что проживающие на территории Эстонии иностранцы, желающие принять участие в выборах, должны подать ходатайство о внесении их в список избирателей не позднее, чем за 30 дней до выборов. При этом, согласно данным ERR, не позднее чем за 70 дней до выборов иностранцам будет направляться соответствующее уведомление.