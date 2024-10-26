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Минниханов о саммите БРИКС: Татарстан способен решать самые сложные задачи

Саммит БРИКС проходил в Казани проходил с 22 по 24 октября.

Источник: пресс-служба раиса Татарстана

Раис РТ Рустам Минниханов высоко оценил организацию саммита БРИКС в Казани. По словам главы республики, Татарстан еще раз доказал, что способен решать самые сложные задачи.

Саммит БРИКС проходил в Казани проходил с 22 по 24 октября. В международном событии участвовали 35 стран, из которых 24 делегации были представлены на высшем уровне.

Минниханов подчеркнул, что председательство России в объединении показало коллективному западу отсутствие изоляции нашей страны и огромную дипломатическую победу.

«Мы достойно справились с этой задачей. Президент России и главы других государств дали высокую оценку нашей работе», — отметил раис Татарстана на совещании в Доме правительства РТ.

Напомним, аэропорт Казани в период саммита БРИКС обслужил более 500 воздушных судов.