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Лукашенко поддерживает подключение КНР и Бразилии к урегулированию на Украине

Ключевые вопросы урегулирования, уверен президент, должны обсуждаться непосредственно сторонами конфликта.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поддержал присоединение КНР и Бразилии к решению вопроса о мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом глава государства заявил на полях саммита БРИКС в Казани.

Президент обратил внимание на то, что Китай и Бразилия не являются соперниками для России, но хотят, чтобы конфликт на Украине удалось урегулировать мирным путем. Обе страны представили совместный план по возможному разрешению ситуации.

«Я поддерживаю само включение в этот процесс китайцев и бразильцев», — сказал Лукашенко в интервью журналистам «Центрального телевидения» на НТВ, фрагменты интервью приводит БелТА.

Белорусский лидер выразил уверенность в том, что конкретные вопросы территориального разграничения, условия прекращения огня и отвода войск должны обсуждаться непосредственно сторонами конфликта.

«Самое главное сейчас — усадить всех за стол переговоров», — подчеркнул он, отметив, что Китай и Бразилия преследуют эту же цель.