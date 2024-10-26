Румыния готова поделиться запасами газа с Молдавией зимой

КИШИНЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Румыния может поделиться своими резервами газа с Молдавией, если зимой возникнет такая необходимость. Об этом заявил в интервью телеканалу Moldova 1 министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа.
«Румыния располагает своими резервами, которые могут быть использованы. Мы уверены, что этого объема хватит на длительный срок, даже в зимние месяцы. Кроме текущих запасов, мы готовы направить объемы, которые уже находятся в хранилищах, а также те, которые будут произведены зимой», — отметил Бурдужа.
Ранее глава молдавской компании Energocom Владимир Бынзарь сообщил, что в Румынии хранится около 50 млн куб. м закупленного Молдавией газа. По его словам, такие запасы сделаны в связи с «неопределенностью ситуации на Украине». Госсекретарь министерства энергетики Молдавии Константин Боросан заверил, что Молдавия располагает запасами газа в объеме около 100 млн куб. м, что достаточно для обеспечения республики примерно на 20 дней. Ранее правительство Молдавии приняло решение о том, что запасы газа должны составлять 15% от годового потребления, что составляет примерно 150 млн куб. м. Почти треть этого объема — 47 млн куб. м — запасается на случай чрезвычайных ситуаций, чего должно хватить минимум на 10 дней.
С октября 2022 года «Газпром», который ранее был единственным поставщиком газа в республику, сократил на 30% суточный объем его подачи из-за проблем с транзитом по территории Украины. В этой ситуации Молдавия перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется в непризнанное Приднестровье. Там расположена снабжающая Молдавию электроэнергией Молдавская ГРЭС.