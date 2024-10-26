Румыния готова поделиться запасами газа с Молдавией зимой

Ранее глава молдавской компании Energocom Владимир Бынзарь сообщил, что в Румынии хранится около 50 млн куб. м закупленного Молдавией газа. По его словам, такие запасы сделаны в связи с «неопределенностью ситуации на Украине». Госсекретарь министерства энергетики Молдавии Константин Боросан заверил, что Молдавия располагает запасами газа в объеме около 100 млн куб. м, что достаточно для обеспечения республики примерно на 20 дней. Ранее правительство Молдавии приняло решение о том, что запасы газа должны составлять 15% от годового потребления, что составляет примерно 150 млн куб. м. Почти треть этого объема — 47 млн куб. м — запасается на случай чрезвычайных ситуаций, чего должно хватить минимум на 10 дней.