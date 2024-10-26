Хабиров встретился с главой Минобра узбекской республики Каракалпакстан

«Нам это интересно, у нас есть все ресурсы для этого. Сегодня из почти 11 тысяч иностранных студентов, которые обучаются в вузах Башкортостана, каждый десятый — из Узбекистана. А на базе Башкирского государственного педагогического университета год назад открыли Центр узбекского языка».