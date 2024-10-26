Хабиров встретился с главой Минобра узбекской республики Каракалпакстан

Глава Башкирии Радий Хабиров 26 октября встретился с министром высшего образования, науки и инноваций узбекской республики Каракалпакстан Батырбеком Каипбергеновым. Представители субъектов двух государств обсуждали вопросы взаимодействия в сфере образования, а также открытие представительства Евразийского НОЦ в Узбекистане.
Как сообщает пресс-служба главы Башкирии, сегодня республики реализуют «дорожную карту» по развитию сотрудничества, утвержденную в апреле 2024 года. На встрече Радий Хабиров отметил, что республика готова обучать специалистов для развивающейся экономики Узбекистана.
«Нам это интересно, у нас есть все ресурсы для этого. Сегодня из почти 11 тысяч иностранных студентов, которые обучаются в вузах Башкортостана, каждый десятый — из Узбекистана. А на базе Башкирского государственного педагогического университета год назад открыли Центр узбекского языка».
В свою очередь Батырбек Каипбергенов подчеркнул, что его республику интересует именно система колледжей, подготовка рабочих специальностей — сварщиков, токарей, фрезеровщиков
«У нас уже есть конкретные шаги в этом направлении — к нам из Башкортостана приезжали директора ссузов, обсудили ряд проектов. А в эти дни наша делегация работает в том числе и в ваших вузах. Думаю, что наше дальнейшее сотрудничество будет только усиливаться».
Представительство Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня планируется открыть в Нукусе (столице Каракалпакстана). Это позволит проводить совместные исследования, опытно-конструкторские работы по приоритетным направлениям научно-технологического развития. А преподаватели вузов Каракалпакстана смогут повысить в филиале НОЦ свою квалификацию.