Лукашенко: в БРИКС есть проблемы, но их можно решить

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Определенные проблемы в БРИКС существуют, но их можно решить, заявил телеканалу НТВ на полях саммита объединения в Казани президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Давайте откровенно: в самой организации есть проблемы. Много, мало — вопрос вкуса, но проблемы есть. Между даже ведущими государствами, основателями этой организации. Может быть, БРИКС и поможет преодолеть все эти проблемы», — сказал он.
Лукашенко отметил, что лидеры стран — членов объединения, если проанализировать их выступления, говорили больше о своих заботах, чем о глобальных нерешенных вопросах.
Именно этого, по его словам, БРИКС не хватает сегодня — видения общих проблем, а не частных.
Президент подчеркнул, что в объединении еще много бюрократизма, который, по его мнению, может «утопить» его.
Лукашенко заявил, что сейчас мир меняется с большой скоростью, и за этими изменениями следует успевать, иначе БРИКС грозит перспектива стать «маргинальной организацией».
БРИКС.
Саммит стран БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября. Объединение было создано в 2006 году, свое название в виде английской аббревиатуры BRICS оно получило от первых букв стран, которые создали структуру Brazil, Russia, India, China, South Africa.
В соответствии с уставными документами, отношения между странами БРИКС строятся на основе невмешательства и взаимопомощи.
В настоящее время помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в объединение входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. На саммите в Казани Беларусь стала партнером объединения.
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