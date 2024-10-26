Визит Лаврова в Узбекистан перенесли на более поздний срок

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Узбекистан, планировавшийся на
«В связи с изменениями в рабочих графиках достигнута договоренность перенести планировавшийся на
В ведомстве отметили, что стороны в ходе общения подтвердили намерение продолжать энергичную совместную работу по реализации решений лидеров двух государств, направленных на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что глава МИД РФ Лавров с 28 по 29 октября посетит с рабочим визитом Узбекистан, где он будет принят президентом страны Шавкатом Мирзиёевым, а также проведет переговоры с главой внешнеполитического ведомства этой страны.