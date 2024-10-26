Визит Лаврова в Узбекистан перенесли на более поздний срок

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что глава МИД РФ Лавров с 28 по 29 октября посетит с рабочим визитом Узбекистан, где он будет принят президентом страны Шавкатом Мирзиёевым, а также проведет переговоры с главой внешнеполитического ведомства этой страны.