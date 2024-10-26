Олбани
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Визит Лаврова в Узбекистан перенесли на более поздний срок

Визит главы МИД России Лаврова в Узбекистан перенесен на более поздний срок.

Источник: Пресс-служба МИД РФ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Узбекистан, планировавшийся на 28—29 октября, перенесен на более поздний срок, заявили в МИД РФ.

«В связи с изменениями в рабочих графиках достигнута договоренность перенести планировавшийся на 28—29 октября визит Сергея Викторовича Лаврова в Ташкент на более поздний срок», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства по итогам телефонного разговора российского министра с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

В ведомстве отметили, что стороны в ходе общения подтвердили намерение продолжать энергичную совместную работу по реализации решений лидеров двух государств, направленных на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что глава МИД РФ Лавров с 28 по 29 октября посетит с рабочим визитом Узбекистан, где он будет принят президентом страны Шавкатом Мирзиёевым, а также проведет переговоры с главой внешнеполитического ведомства этой страны.

Лавров Сергей