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«Боролись за каждый колосок в 50-градусную жару!» Глава Кубани подвел итоги сельскохозяйственного года

На Кубани вырастили «каравай» почти в 14 млн тонн.

В Краснодарском крае в конце октября аграрии собрали весь урожай зерновых. Можно подводить итоги года. Глава региона Вениамин Кондратьев озвучил в цифрах, сколько и чего удалось вырастить фермерам и главам больших хозяйств этим очень жарким летом.

«Наши аграрии завершили жатву с достойным результатом: вес кубанского каравая — 13,8 миллиона тонн. Год выдался непростым: жаркая весна и засушливое лето полностью изменили ход полевых работ. Но наши аграрии не сдались, буквально боролись за каждый колосок в 50-градусную жару. Такой ценой дался этот урожай», — сказал он во время торжественной церемонии подведения итогов.

По традиции в Краснодаре наградили передовиков производства. Сельское хозяйство — стратегическая отрасль для страны, а для Кубани — одна из основ ее экономики.

Итак, аграриям удалось собрать и намолотить 10,25 миллиона тонн пшеницы, что позволило сохранить краю звание главной житницы России.

Увеличили в этом году свои урожаи и садоводы, собрав 600 тысяч тонн фруктов и ягод.

Больше 800 тысяч тонн выращено в крае овощей. И почти 240 тысяч тонн.

«Однако мы не смогли бы рассчитывать на хороший урожай без наших замечательных ученых, селекционеров и семеноводов. Только за последний год мы увеличили производство семян зерновых и масличных культур на четверть, а собственными семенами пшеницы, ячменя и риса обеспечены на 100 процентов».

добавил губернатор

Он поздравил всех причастных к празднованию Дня урожая в регионе, потому что благодаря их труду Кубань остается гарантом продовольственной безопасности.

сельское хозяйство