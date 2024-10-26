«Боролись за каждый колосок в 50-градусную жару!» Глава Кубани подвел итоги сельскохозяйственного года

«Наши аграрии завершили жатву с достойным результатом: вес кубанского каравая — 13,8 миллиона тонн. Год выдался непростым: жаркая весна и засушливое лето полностью изменили ход полевых работ. Но наши аграрии не сдались, буквально боролись за каждый колосок в 50-градусную жару. Такой ценой дался этот урожай», — сказал он во время торжественной церемонии подведения итогов.