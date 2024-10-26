Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам с иностранцами

Изменения вносятся в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Как отмечалось в сопроводительных документах, иностранцы иногда прибегают к такому браку ради получения миграционного статуса и без реального намерения создать семью. До настоящего времени в законодательстве не был установлен срок нахождения в браке для обращения за РВП в упрощенном порядке.