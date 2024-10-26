Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам с иностранцами

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранцы смогут упрощенно получить разрешение на временное проживание (РВП) только после трех лет брака с гражданином России.
Соответствующий документ опубликован, он направлен на противодействие фиктивным бракам с мигрантами.
Изменения вносятся в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Как отмечалось в сопроводительных документах, иностранцы иногда прибегают к такому браку ради получения миграционного статуса и без реального намерения создать семью. До настоящего времени в законодательстве не был установлен срок нахождения в браке для обращения за РВП в упрощенном порядке.