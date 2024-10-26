Во Владимирской области запретили ношение хиджабов и никабов в школах

РЯЗАНЬ, 26 окт — РИА Новости. Министерство образования и молодежной политики Владимирской области дополнило типовые требования к одежде обучающихся пунктом о запрете хиджабов, никабов и других элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность учеников, следует из документа.
Приказ министерства образования и молодежной политики Владимирской области от 22 октября опубликован на портале правовой информации в минувшую пятницу.
В документ «Типовые требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» внесен дополнительный пункт: «Не допускается ношение в образовательных организациях одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов