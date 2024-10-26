Путин подписал закон о сохранении тарифов соцстрахования от травматизма

При этом сохраняется существующая с 2001 года льгота по уплате страховых взносов по этому виду страхования, чтобы стимулировать работодателей активнее включать инвалидов в трудовой процесс. Организации и индивидуальные предприниматели, использующие труд инвалидов, как и сейчас, смогут уплачивать страховые взносы в размере 60% от установленных тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных — инвалидов I, II и III групп.