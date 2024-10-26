Путин подписал закон о господдержке EPC-контрактов за рубежом

Новая норма закрепляет в законе «О промышленной политике в РФ» термин «комплексное строительство промышленных объектов на территории иностранных государств». Под ним понимается совокупность мероприятий по разработке проектной документации, строительству и вводу в эксплуатацию, реализуемых в целях создания промышленных объектов за рубежом в соответствии с законодательством иностранного государства. При этом определяются способы господдержки таких EPC-контрактов.