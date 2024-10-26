Путин подписал закон о господдержке EPC-контрактов за рубежом

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий возможность господдержки комплексных инвестиционно-строительных проектов (EPC-контракты) российских организаций за рубежом. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Новая норма закрепляет в законе «О промышленной политике в РФ» термин «комплексное строительство промышленных объектов на территории иностранных государств». Под ним понимается совокупность мероприятий по разработке проектной документации, строительству и вводу в эксплуатацию, реализуемых в целях создания промышленных объектов за рубежом в соответствии с законодательством иностранного государства. При этом определяются способы господдержки таких EPC-контрактов.
В качестве проектов комплексного строительства за рубежом, по задумке авторов закона, могут выступать: бондовые склады, зоны, транспортно-логистические центры (транзит и хранение продукции без необходимости прохождения таможенных процедур); промышленные кластеры (создание промышленного производства за рубежом); портовая инфраструктура (строительство морских портов и транспортных терминалов).
Требования к минимальной доле российской промышленной продукции (в стоимостном и/или количественном выражении), используемой при комплексном строительстве за рубежом, будет устанавливать правительство, а в случае предоставления субсидий из федерального бюджета — Минпромторг. Полномочия оказывать поддержку российским организациям, осуществляющим комплексное строительство промышленных объектов за рубежом, также получает Минпромторг.
Как поясняли разработчики закона, национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предусматривает ряд механизмов льготного кредитования, с помощью которых возможна господдержка компаниям, занимающимся комплексным строительством промышленных объектов. Учитывая санкционные ограничения, расширение поддержки ЕРС-подрядчиков позволит создать необходимые условия для размещения производств и инфраструктуры организаций РФ за рубежом. Это поддержит экспортный потенциал страны, позволяя нарастить поставки промышленной продукции на целевые рынки.
Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.